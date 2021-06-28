

ВВС США нанесли в воскресенье авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии, говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«По указанию президента [США Джо] Байдена американские вооруженные силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, которые используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в пограничном регионе Ирака и Сирии», — отметил Кирби.

По его версии, цели были выбраны потому, что они «используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые совершают атаки с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке». «В частности, американские удары были направлены на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, расположенных вблизи границы между этими странами, — поясняется в заявлении. — Несколько поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сейед аш-Шухада», использовали эти объекты».

Кирби полагает, что Байден, распорядившись нанести авиаудары, «ясно дал понять, что он будет действовать с целью защиты американских военнослужащих».

«Учитывая продолжающуюся серию нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для срыва и предотвращения такого рода нападений», — добавил пресс-секретарь.

«Согласно международному праву, Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону. Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам», — утверждал пресс-секретарь Пентагона. Он добавил, что Байден принял решение о нанесении авиаударов для обеспечения безопасности военнослужащих в Ираке. Кирби отметил, что США находятся в этой стране «по приглашению правительства Ирака с единственной целью — оказать помощь иракским силам безопасности в их усилиях по разгрому» террористической группировки «Исламское государство». США находятся в Сирии без приглашения легитимных сирийских властей.

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, адекватные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации, а также на то, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал сдерживания», — считает Кирби.

Байден в воскресенье, возвращаясь в Белый дом из загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), не стал отвечать на вопросы журналистов об авиаударах и инфраструктуре США, согласно пресс-пулу Белого дома. Одному из журналистов послышалось, что президент произнес при этом слово «завтра».

Minval.az