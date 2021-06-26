По мере усиления позиций Азербайджана в регионе и на международной арене вовлеченные в условный проект «контра» силы ужом извиваются, чтобы нагадить стране, выигравшей войну, нагнать против нее градус черного пиара. На умонастроении Баку это не отражается.

Не может лютая ненависть навязать растущему организму азербайджанской дипломатии искусственные болезни. От вирусов неприятия выработался стальной иммунитет. Но с этим упорно не считаются обличители с ампутированной совестью, не перестающие брызгать ядовитой слюной. Даже если нет поводов для лицемерия и раздражительности.

Есть устоявшаяся практика высасывания причин недовольства из пальца. Одним из убогих «следопытов», часто мелькающих в российских медиа, является военный эксперт, издатель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Судя по особенностям мыслительной и лексической стилистики, человек этот явно бесталанный и прямолинейный.

Несмотря на острый нехватку интеллекта, щеголяет легковесными аргументами на страницах печати, частенько появляется в эфире «вечернего мудозвона», где разворачивает допотопную пращу. Но его неуклюжее камнеметание не меняет расклада политических сил, и уже тем более не оказывает воздействия на геостратегию региона.

Несмотря на выпирающую заурядность, Леонков пытается блеснуть глубинными военно-политическими познаниями, но в результате обнажает профессиональную желтуху. Невооруженным глазом видно, как он отрабатывает функцию стимулятора в нагнетании милитаристской истерии в отношении Азербайджана и его союзника Турции.

Еще до начала 44-дневной военной кампании этот с позволения сказать знаток ратного дела не раз бил в одну точку, чтобы пробить брешь в броне азербайджанской правды. Ничего не получилось.

Серый в прямом и полном смысле слова эксперт, выстреливающий затертыми доводами, снова в ударе в связи с надуманной проблемой «военных баз Турции на территории Азербайджана».

Клиент на марше, и выдает одну байду задругой, дабы растормошить, как ему кажется, не кого-либо, а самого хозяина Кремля.

Или Леонков никого кроме себя не слушает и с порога отвергает аргументы квалифицированных коллег, или же в силу профессиональной недостаточности смело идет на подлог, чтобы обратить на себя внимание. Выводить разумные знаменатели из событийного ряда он точно не умеет, потому частенько выворачивает полезный контент наизнанку, чтобы передать аудитории перевернутые версии объективных трендов.

Фейки, как известно, распространяются стремительно, но так же быстро они сходят на нет, исчезая в плотной сети стоящей информации. Оно и понятно почему все так обстоит.

Современнику в силу особенностей нынешней поры некогда тратить время на ерунду, заниматься обработкой чепухи. Он строго заточен на стоящий контент. Высокий темп жизни доказывает правильность именно такого подхода.

Зная это, Леонков, а он не первый и не последний в строю законченных шулеров политтехнологического цеха, на ходу придумывает колючие истории, чтобы оправдать невостребованные броски на антиазербайджанскую и антитурецкую амбразуры.

Обходя нормы приличия, а, скорее, он о них без понятия, устанавливает свою планку ничем не обоснованных обвинений против «врагов России», используя хамские обороты из хорошо освоенной солдафонской лексики.

«Это наглость. По сути, это будет база НАТО. После ее создания срок подлета ракет до нашей границы с юга сократится до минимального. Такой расклад никак не может нас устроить. Это равнозначно появлению базы НАТО на Украине… Если идея Эрдогана будет реализована, то Минобороны России будет вынуждено предпринять контрмеры», – это вывод Леонкова, родившийся на базе фейковой информации.

Ни о каких базах Турции на территории Азербайджана речи не было и быть не может. Громкий слух быстро лопнул. Да и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, безотлагательно выразив отношение к появившейся инсинуации», убедил российскую аудиторию, что нет нужды комментировать бред.

Но, похоже, для Леонкова доводы российского дипломата оказались недостаточными, а может и не убедительными, и он решил растормошить военное ведомство своей страны, наивно полагая, что два этих стратегических подразделения действуют не в унисон, а наперекор друг другу.

Пока эксперт выстраивал свою версию адекватного воздействия на «неожиданно изменившуюся обстановку», а тревога-то оказалась ложной, ответ Сергея Лаврова обошел все закоулки политической среды, и наступило затишье.

Но Леонкова было не остановить. Он вспомнил историю с недавним переносом российской военно-морской базы из Астрахани в Каспийск, то есть поближе к южной границе, и невероятным образом скрестил ужа и ежа. По его мнению, причиной передислокации был не кто-нибудь, а именно Эрдоган, который-де является традиционным возмутителем спокойствия на южных рубежах.

Уж очень хочется не в меру патриотичному эксперту внушить пользователям, что все базы соседей находятся под прицелом, и, дескать, ни одна недружественная страна не осмелится повысить голос в сторону России.

А предупреждение в адрес Анкары всевидящий аналитик озвучил персонально, напомнив, что неровное дыхание к Турции есть следствие глубинного разбора полетов, устраиваемого автором и вдохновителем цикла «вечерний мудозвон».

Члены эфирной тусовки периодически устраивают коллективное избиение «недружественных Турции и Азербайджана», поскольку они «исторически косо смотрели в сторону Москвы».

Но удивительно, что никто из этой шайки-лейки еще ни разу не обмолвился о зашкаливающей русофобии, набирающей темп в Армении. Оно и понятно, ведь Ереван вне критики.

Но пламенным туркофобам, кажется, невдомек, что президент Путин именует турецкого лидера серьезным и дееспособным партнером, с которым надо иметь дело. То же самое российский говорит и об азербайджанском коллеге, напоминая о дружеской сути отношений.

Хулители-тюркофобы не берут в расчет изменившийся региональный расклад, где Москва в контакте с Анкарой и Баку вырабатывает работающие схемы и алгоритмы. Результат налицо.

Условия и обстоятельства меняются не только в негативную, но и позитивную сторону. А кондовые эксперты, не замечая перемен, дуют в старую дуду. Жаль, что не замечают, что она давно уже фальшивит. Стало быть, ни слухом, ни чутьем, ни прозорливостью первооткрыватели не блещут.

Но менять надо не только дуду, но и мышление, которое давно выработало полезный ресурс.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az