Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя исламской республики при международных организациях в Вене Казема Гариба Абади.

«Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении», — цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Постпред добавил, что «это соглашение не является обязательством [Ирана]».

По его словам, несмотря на «заключенную на три месяца договоренность между МАГАТЭ и Ираном, в основе этого соглашения было содействие переговорам <…>, а не обязательства Тегерана перед агентством». «То, что должен выполнять Иран, — это обязательства по ДНЯО. Ни больше, ни меньше», — добавил дипломат.

Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

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