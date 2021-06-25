

Нелегальные мигранты и дети-мигрантов без сопровождения из стран Африки и Афганистана установили в центре Парижа палатки с требованием улучшения условий жизни.

В акции у здания столичной мэрии приняли участие более 300 человек.

Афганец по имени Али рассказал агентству «Анадолу» (АА), что прибыл во Францию два года назад вместе с супругой.

По его словам, сначала семья обратилась за видом на жительство в Турции, однако получила отказ. В Греции их предупредили, что заявку на соискания вида на жительства можно будет подать лишь в 2024 году.

«В Греции нам было очень сложно. Тогда мы с супругой решили переехать в Италию, а оттуда во Францию. Но и тут, как вы видите, мы также остались ни с чем», — говорит Али.

Супруга афганца по имени Мехтап рассказала, что была вынуждена бежать из Афганистана, и возвращаться уже некуда.

«Мы считали, что едем в страны с высоким уровнем культуры. Полагали, что наконец будем жить нормально, однако уже в Греции нас ждали суровые реалии. Жили в грязи в ветхих палатках. Во Франции все повторилось», — говорит она.

Глава Общества помощи детям-мигрантам без сопровождения Эсперанс Минарт сообщила, что местные муниципальные органы во Франции отказываются помогать несовершеннолетним, и дети вынуждены месяцами жить на улицах.

«Через несколько дней после прибытия в Париж в несовершеннолетними проводят собеседования. Семь из десяти получают отказ и вынуждены опять жить на улице. Никаких шагов по социальной интеграции не предпринимается», — отметила Минарт.

Minval.az