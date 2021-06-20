Глава МИД Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар назвал чрезвычайно важной роль Турции в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, в частности поддержку его эксплуатации и техническое оснащение воздушной гавани.

Об этом Ханиф Атмар сказал на полях Дипломатического форума в Анталье.

Атмар прокомментировал состоявшиеся в воскресенье утром трехсторонние переговоры глав МИД Турции, Ирана и Афганистана.

«Обсудили три важные сферы сотрудничества, достигли договоренностей. Первая — мирный процесс, вторая — вопросы безопасности, борьба с терроризмом и организованной преступностью, незаконной миграцией. Третья сфера — это экономическое сотрудничество. Мы обменялись мнениями по всем вопросам, были озвучены важные предложения, достигнуто значимое соглашение», — сообщил глава афганской дипломатии (цитата по «Анадолу»).

По его словам, стороны подчеркнули приверженность мирному процессу и необходимость трехстороннего сотрудничества в этом вопросе.

«Мы также намерены сотрудничать с Пакистаном в мирном процессе», — сказал Атмар.

Он также привлек внимание к усилиям по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, прекращению насилия в этой стране.

«Роль Пакистана в мирном процессе важна. Мы приветствуем желание братской Турции привлечь к мирному процессу все страны региона, в частности Пакистан», — сказал он.

По мнению Атмара, «талибы» должны прекратить насилие и поддержать правительство Афганистана в мирном процессе.

«Движение «Талибан» сегодня воюет не против иностранцев, а против своего же народа», — подчеркнул глава МИД Афганистана.

Министр подчеркнул, что Турция — братская страна, которой Афганистан доверяет.

«Мы решительны в вопросе сотрудничества с Анкарой. Турция — важная страна не только в регионе, но и во всем мире. В частности чрезвычайно важна роль Турции в мирном процессе. Мы приветствуем инициативу Турции провести мирную конференцию между правительством Афганистана и талибами», — сказал Атмар.

Minval.az