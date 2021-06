Американская медсестра Джоанна Оверхол попыталась продемонстрировать в Палате представителей Огайо (США), что вакцины против COVID-19 могут намагничивать людей. Как отмечают местные СМИ, эксперимент прошел не совсем по плану.

Во время слушаний в штаб-квартире по законопроекту, запрещающему школам и компаниям требовать прививку от коронавируса, законодатели предоставили слово Оверхол, а также известной противнице вакцинации Шерри Тенпенни, которая предупредила о возможном магнетизме, пишет The Columbus Dispatch.

«Я уверена, что вы видели в сети фотографии людей, которые получили эти инъекции и теперь они намагничены. Вы можете положить ключ на лоб, и он не упадет. Вы можете повесить ложки и вилки по всему телу, и они тоже не упадут. Поэтому мы считаем, что вакцина содержит частицы металла», – заявила она.

Позже Оверхол согласилась с Тенпенни и попыталась продемонстрировать эффект магнита, приставив металлические предметы к своей груди и шее, которые, однако, там не удержались. «У меня есть ключ и шпилька. Объясните мне, почему ключ не падает. Он также липнет к моей шее», – сказала медсестра. Тем не менее, как только она убрала руку, предмет упал.

Ok, fess up, which one of you told the French about this https://t.co/CHZg4FT7Gh

— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 11, 2021