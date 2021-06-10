

«Вакцина вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить до 56 дней».

Об этом заявила член рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова в своем выступлении на тему «Сертификат COVID-19».

Она отметила, что если по каким-то причинам человек не смог сделать прививку спустя 28 дней, то можно привиться позже:

«Если после второй дозы прошло 56 дней, то человек должен снова получить 1 и 2 дозы вакцины спустя 6 месяцев».

При этом она отметила, что в ряде стран проводятся предварительные испытания, связанные с введением двух доз разных вакцин.

Она отметила, что рекомендуется вводить две дозы одной и той же вакцины: «Это еще находится в стадии клинических испытаний».

Одновременно Н.Дашдамирова заявила, что невозможно получить COVID-паспорт, сдав тест IgG: «Это серологический тест, поэтому получить паспорт таким образом невозможно».

По ее словам, срок действия иммунного сертификата истекает через 6 месяцев. Тогда он может быть вакцинирован и получает «вакцинный сертификат».

Minval.az