Обсуждение в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества», без сомнения, еще долго будет темой дискуссий экспертного сообщества. Центр Низами Гянджеви заявляет о себе как важная платформа для обсуждения вопросов, имеющих ключевое значение для мира. Безопасности и развития во всем регионе. Основное внимание было уделено постконфликтному урегулированию в регионе, необходимости подписания мирного договора, достижению настоящего мира.

В ходе дискуссий не было озвучено конкретных инициатив, которые бы меняли нынешний баланс «внешних игроков» в Карабахе. Но…

Буквально накануне форума Междунароного центра Низами Гянджеви мировое экспертное сообщество обсуждало громкую дипломатическую новость — переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Беседа затронула самый широкий круг вопросов, и не на последнем месте по важности оказался Нагорный Карабах.

Подробности обсуждений не раскрываются. Тем более не уточняется, делали ли США заявку на более активное участие в постконфликтном урегулировании в Карабахе. Однако эксперты напоминают: еще в финале предвыборной кампании, совпавшей с 44-дневной войной, Джо Байден жестко критиковал своего предшественника Дональда Трампа в том числе и за то, что он «самоустранился» от процесса урегулирования и позволил России практически монополизировать вопрос.

А неделю назад посол Великобритании в Баку Джеймс Шар прямо заявил: Британия предпочла бы, чтобы переговоры о перемирии вела Минская группа ОБСЕ, а миротворческий контингент был международным: «Нужно изучить мандат [миротворческих сил РФ], финализировать этот мандат, — цитировала его Би-Би-Си. — Что может быть альтернативой [российской миссии], что может последовать за ней?»

Это, конечно, еще не доказательство, что Великобритания готова прислать в Карабах своих «голубых касок» или же инициировать этот вопрос на одной из международных «площадок». И то, что в Баку принимали министра экспорта Великобритании Грэхэма Стюарта, в ходе переговоров с которым президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Великобританию дружественной страной и анонсировал расширение сотрудничества с Лондоном, еще не означает, что в повестку дня входит и возможный пересмотр миротворческой миссии. Наконец, принцип «договоры должны соблюдаться» тоже никуда не исчез.

Но все это еще не означает, что у западных стран действительно нет ну никаких планов «пошатнуть» российскую «монополию» в Карабахе и тоже встроиться в процесс карабахского урегулирования. Особенно теперь, когда главная и самая трудная задача — прекращение армянской оккупации азербайджанских земель — уже решена силами самого Азербайджана. Какие тут могут быть конкретные формы — предмет отдельного разговора и пока что весьма схематичных прогнозов. Но в чем нет сомнений, так это в том, что всем возможным игрокам — и новым, и еще не забытым старым — нужно держать в голове одно обстоятельство. Азербайджан под руководством своего Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева не просто добился военного успеха. Наша победа в Карабахе еще и сместила коренным образом региональный баланс сил. Так что теперь на южнокавказское политическое поле «заходить» придется именно через азербайджанскую «дверь». И действовать с учетом и послевоенных реалий, и законных интересов Азербайджана. И это — еще одна важная составляющая стратегического успеха нашей страны уже на дипломатическом поле. Где Азербайджан уверенно конвертирует военный успех в политические дивиденды.

Нурани, обозреватель

Minval.az