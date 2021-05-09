Еврокомиссия в апреле запустила судебный иск против компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины.

Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Бретон подчеркнул, что Еврокомиссия «посмотрит, как ситуация будет развиваться дальше», добавив, что ЕК считает препарат AstraZeneca «очень хорошей вакциной». В пресс-службе Еврокомиссии ТАСС пока никак не прокомментировали эту информацию.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в нескольких странах ЕС в первые месяцы этого года.

Параллельно произошли несколько случаев тромбоза, в том числе с летальным исходом, после вакцинации, что привело к приостановке применения этого препарата в некоторых странах мира. Этот вопрос изучил регулятор ЕС — Европейское агентство лекарственных средств (EMA), — который признал наличие связи между вакциной и тромбозом, но не смог установить механизм возникновения этого эффекта. В результате EMA объявило, что опасные побочные эффекты «носят чрезвычайно редкий характер», а «позитивный эффект от широкого применения этой вакцины значительно превосходит риски», рекомендовав продолжить использование препарата AstraZeneca в странах ЕС.

Этот скандал серьезно подорвал доверие к кампании вакцинации в странах ЕС, особенно в таких государствах, как Бельгия, где граждане, получив вызов на вакцинацию, могут от нее отказаться, однако не имеют права выбора препарата, которым они хотят прививаться.

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