Около 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США высадились в Эстонии сразу после перелета из Северной Каролины, сообщает агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии. Высадка десанта производилась в ночь с 7-го на 8-е мая в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, на парашютах выбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование.

Командование Сухопутных войск США в Европе сообщило, что в десанте наряду с американскими парашютистами также приняли участие бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

#HappeningNow: 🇺🇸 @82ndABNDiv & 🇬🇧 @16AirAssltBde #Paratroopers conduct Joint Forcible Entry operations from #FortBragg, North Carolina, into 🇪🇪 #Estonia for #SwiftResponse 2021! 🪂 #DefenderEurope @PantherBrigade @USEmbTallinn @FORSCOM @USArmy @18airbornecorps pic.twitter.com/mmmftv8sfa

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) May 7, 2021