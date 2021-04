Посольство России в Беларуси в своем твиттере прокомментировало сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов из стран Балтии нецензурным хэштегом #SmallDickEnergy. Примерным цензурным аналогом этого выражения будет «заносчивость, скрывающая неуверенность в себе», пишет Meduza.

Вскоре после публикации твит с хэштегом был удален. Посольство его появление в официальном твиттере не прокомментировало.

Через некоторое время посольство РФ в Беларуси опубликовало новый твит в ответ на пост главы МИД Литвы. #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. Новый хэштег, вероятно, основан на созвучии сокращения от слова «дипломатический» и вульгарного обозначения мужского полового органа.

Minval.az