Важная новость: надежный источник в Сирии говорит, что Россия (через ЧВК) вербует наемников на юге Сирии для отправки в Армению. Ранее Россия использовала того же вербовщика для отправки сирийцев в Ливию.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал независимый аналитик Нил Хауэр, специализирующийся на Сирии, России и Кавказе.

Potentially big news here: a reliable source in Syria says that Russia (via a PMC) is recruiting mercenaries in southern Syria to be deployed to Armenia. Russia previously used the same recruiter to deploy Syrians to Libya. No further details or indication of their purpose yet. https://t.co/3EOf0C2DXu

