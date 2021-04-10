Консультации в Вене по иранской ядерной сделке показали, что прогресс на этом направлении возможен, но Тегеран по-прежнему не видит необходимости в прямых контактах с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью журналистам телеканала CNN, которое было опубликовано полностью в субботу.

По его словам, в Вене были сделаны «шаги в верном направлении». «Консультации в Вене показали, что прогресс возможен», — подчеркнул он. Хатибзаде отметил необходимость возвращения США к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Вместе с тем ситуация сейчас непростая. Кажется, что в действующей администрации США есть те, кто в значительно большей степени привержен санкциям [45-го президента США Дональда] Трампа, нежели ядерной сделке [44-го] президента [США Барака] Обамы, — добавил Хатибзаде. — На мой взгляд, данное политическое решение должен принять президент [США Джо] Байден».

На вопрос о том, могут ли быть прямые контакты между представителями Ирана и США в Вене или где-либо еще, Хатибзаде ответил: «Прямых или непрямых контактов не было ни в Вене, ни где-либо еще, поскольку нет необходимости в каких-то новых переговорах, так как мы уже во всех подробностях обсудили СВПД». По его словам, «смогут ли Иран и Соединенные Штаты вновь вести переговоры, зависит от того, вернутся ли США к соблюдению сделки».

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