Тема возможного применения российских ОТРК «Искандер» вновь в центре внимания экспертного сообщества. Напомним: новый виток дискусси стартовал с интервью журналистам неназванного сотрудника ANAMA, по словам которого, в Шуше были обнаружены обломки двух ракет ОТРК «Искандер». Названы и географические координаты точки, где эти обломки были обнаружены. Ожидаемая «буря» в прессе продолжается, а официальные ведомства, и прежде всего ANAMA, не торопятся ни подтверждать, ни опровергать эту действительно сенсационную информацию.

Намеренно оставим в стороне очередной бред Семена Пегова, он же WarGonzo, по словам которого, будто бы в результате удара «Искандера» в одном из подвалов (?! — Minval.az) города Шуша было уничтожено около 500 (?!!! — Minval.az) «протурецких наемников». И не только потому, что никаких «наемников» в азербайджанских боевых порядках не было в принципе. Просто…каким образом в подвал дома в Шуше — а там нет современных циклопических новостроек — умудрились втиснуться аж 500 солдат? И с какого, пардон, перепуга 500 бойцам атакующей армии вообще пришло в голову прятаться в подвале?

Более того, заявление сотрудника ANAMA явно «перекликается» с сообщением журнала Forbes, который еще около недели назад отмечал: «Оказавшись перед угрозой потери контроля над стратегически важного города Шуша, Ереван использовал баллистическую ракету ближнего действия 9К720 ”Искандер”. Но запуск ракеты не изменил ситуацию, поскольку у Азербайджан располагал высокотехнологичной военной техникой: зенитный ракетный комплекс Barak 8, который был совместно разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), перехватил ракету». После чего тоже остаются осколки и «разгонный блок».

Но вот в чем дело. Опубликованы не только заявления анонимного сотрудника ANAMA, но еще и фотографии этих самых остатков ракет, на которых можно прочитать серийный номер. И если в Forbes речь шла о «ракете ближнего действия 9К720 ”Искандер”», то на фотографиях, как утверждают азербайджанские эксперты на основе анализа опознавательного номера (9М723), ракета, которая используется на ОТРК «Искандер-М».

А теперь — немного подробностей. О том, что у Армении появились на вооружении «Искандеры», заговорили еще в сентябре 2016 года, когда эти ОТРК были продемонстрированы на военном параде в Ереване. Правда, тогда же были высказаны и предположения, что «покатали» на площади штатное вооружение российской базы в Гюмри. Тем более что ее военнослужащие и авиагруппа участвовали в армянском милитари-шоу вполне официально и открыто. Но даже если отбросить в сторону и сомнения, и «утечки», что к 2016 году экспортная версия «Искандеров» еще не была разработана, и принять за основу версию, что Армения действительно заполучила «Искандеры», то это по определению должны были быть «Искандеры-Э». А «Искандеры-М» — это уже штатное оружие российской армии.

Но как тогда объяснить появление в Шуше именно осколков 9М723?

Россия, которая за все время боевых действий выполняла все свои союзнические обязательства в отношении Армении, но не спешила открыто вступать в войну, пока эта война ведется за пределами зоны ответственности ОДКБ, вдруг взяла и решила «бабахнуть» по азербайджанской армии из штатного оружия своей базы в Гюмри? Осознавая при этом все военные и политические риски? Это решение было принято на самом верху «командной цепочки»? И это произошло в то время, когда в Карабах уже готовились отбыть российские миротворцы? Или же об использовании «Искандеров» договорились «на месте»? Но если так, то… не следует ли российскому военному командованию начать расследование и четко ответить на вопрос, надежно ли контролируется штатное оружие базы в Гюмри? Так или иначе, историю с таинственными «Искандерами-М», из которых, как утверждает ANAMA, все же стреляли по Шуше, необходимо прояснить. Причем с разъяснениями должна выступить именно российская сторона, которой и принадлежат эти «Искандеры». Иначе вопросов и домыслов будет слишком много. И эти домыслы никак не способствуют укреплению климата доверия между Баку и Москвой.

Отдел политики Minval.az

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