Есть в жизни моменты (а в последнее время их становится все больше), когда хочется искренне, от души плюнуть в монитор. И желание это достигает максимального пика, когда читаешь высказывания «смельчаков», убежавших из страны, предварительно оформив свое позорное бегство под эгидой выгодного статуса «политэмигранта». В принципе, получить такой статус пару лет назад было довольно легко: достаточно было примкнуть к рядам скандального оппозиционного блока, сделать пару снимков с лидерами, засветиться на митингах, даже нарваться на полицейских (для верности) – и все, дорога в желанную Европу открыта. «Страдалец за народ» собирает манатки, пакует чемоданы, прощается с родней, обещая постепенно всех перетащить за кордон, садится в самолет, и – адью!

Далее картина разворачивается по одному и тому же сценарию: приехав в Европу, «страдалец» понимает, что читательская аудитория, оставленная на бывшей родине, ждет продолжения «банкета» (а заграничные заказчики – отрабатывания средств не только на пропитание, но и на довольно безбедную жизнь). А это означает только одно: из образа «страдальца за народ» надо срочно перевоплощаться в «борца с режимом». Очень удобная позиция: взял ноутбук, уселся где-нибудь в гамбургской кофейне с видом на Манкенберг Штрассе, и давай строчить гадостные пасквили, полностью отпустив на волю эмоции, порождающие самые грязные и циничные оскорбления, отпускаемые в адрес представителей властей. Максимально увеличивает аудиторию именно аморальщина, этот факт давно всеем известен. Появляются адепты, почитатели, сочувствующие, нарастание трэша подобно огромному снежному кому. Постом «борца с режимом» начинают активно делиться в соцсетях, в различных группах (политических и не очень), жаркие баталии продолжаются неделями. Статусами «борца» начинают интересоваться журналисты, их публикуют в некоторых СМИ – опять же с цель привлечения читательской аудитории. А если «борец с режимом» еще и хамский видеоролик в Ютубе выложил – так это вообще пир духа для желтой прессы, потирающей руки в предчувствии громких заголовков с обязательной допиской «ШОК-ВИДЕО». Понятно, что «политэмигрант» охраняется по законам «новой родины», и его уже не депортируют. А потому, пользуясь случаем полнейшей безнаказанности, «борец с режимом» (а, по сути, клавиатурная тля) действует согласно непоколебимым нормам своей невоспитанности и приземленности, ибо на самом деле статусов в русле критики, написанных в рамках культуры и эрудиции от таких ждать не приходится. Цель – хайп, причем, чем больше хайпа – тем лучше, аудитория требует зрелищ. Ведь недаром древние римляне говорили Immanis pecoris custos, immanior ipse (Пастырь лютого стада лютее пасомых). Как в воду смотрели.

Сразу оговоримся: произнося термин «политэмигранты» мы не имеем ввиду всех, кто уехал из страны по самым разным причинам. Это их право, и выбор, который мы все обязаны уважать и принимать. Речь идет именно о низкопробных крикунах-вопилах, делающих себе «имя» посредством грязного пиара, заквашенного на эмоциях и приземленности аудитории, подписанной на их страницы и видеоблоги.

Но мы еще не добрались до сути, хотя уже и упомянули о гарантированной безбедной жизни.

Интересен момент, что Германия, которую вот уже много лет величают жандармом Европы, рьяно блюдет буквы закона. И, согласно этим буквам, существует запрет на ругань и брань, распространяемую в немецком виртуальном сегменте. Мы видели это на примерах азербайджанцев, поддерживающих из Европы Азербайджан в ходе 44-дневной войны. В том числе и азербайджанцев, проживающих (или работающих на тот момент) в Германии. Статусы многих были заблокированы из-за невыгодных для армян высказываний в адрес армянского политического истеблишмента. А ведь статусы не были материными, а всего лишь язвительными. Но тем не менее, этих юзеров кидали в «черный список» минимум на 30 дней. Та же судьба постигала и видеоблогеров, размещавших на Youtube ролики с призывами уничтожать армянских оккупантов, захвативших исторические земли Азербайджана. Их контент тоже удалялся, а юзеры были заблокированы, а то и вовсе удалены. Так почему же не блокируются посты матерного характера, льющие беспросветную грязь в уши и умы читательской аудитории? Сговор «борцов с режимом» с германскими спецслужбами? На данный момент это единственное логическое объяснение происходящего

Известный правозащитник Эльдар Зейналов задается вопросом: почему к эпизодически проводимой кампании против Азербайджана всегда подключаются наши беглецы на дальние дистанции? И дает четкий ответ по факту: а потому что, по большому счету, подавляющее большинство из них реальными политэмигрантами, заботящимися о судьбах страны и демократии, не является.

Фиктивный мигрант, продолжает правозащитник, заботится лишь о собственном пребывании за границей, живет в вечном страхе разоблачения выдуманных историй «преследования в Азербайджане по политическим мотивам». Такие мигранты, отмечает Зейналов, готовы сжечь за собой все мосты, чтобы тем самым убедить миграционные службы Европы, что им никак нельзя возвращаться на родину.

«Так что это весьма благодатный человеческий материал для проведения любых дурнопахнущих информационных кампаний. Ведь клевета, оскорбления, призывы к массовым беспорядкам направлены не на европейских чиновников, а на азербайджанских, и перед европейской Фемидой у авторов таких высказываний вроде бы никакой вины нет. А значит, и нет оснований для депортации, если только не перешел тонкую «красную линию», когда терпимость к таким действиям начинает дискредитировать сами европейские власти (например, выражение солидарности с исламистами, призывы к террору и т.п.). Миграционные службы европейских стран, давая убежище такой публике, вовсе не так наивны, как иногда кажется, и имеют в виду их использование в качестве «цепных собак». Именно в такие страны обычно и едут.

«Основная цель кампаний против властей Азербайджана и Турции — не допустить их сближения с Евросоюзом, где Германия играет ведущую роль. Вспомним, например, долгую сагу о подписании договора о сотрудничестве Азербайджана с ЕС, когда нашей стране отказали в гласном и однозначном признании суверенитета над Карабахом и факта иностранной оккупации. И каждый раз, когда намечается сближение с ЕС, начинается очередная кампания. И здесь интересы мигрантов и некоторых европейских стран совпадают. Ведь, как показывает опыт Грузии, сближение с ЕС приводит к упрощению визового режима и к тому, что европейцы закрывают тему политэмиграции, депортируют имеющихся эмигрантов, не принимают новых. Однако нынешняя кампания начата Германией в неблагоприятное для нее время. Азербайджан ворвался на газовый рынок Европы, продемонстрировал силу во время Карабахской войны, возглавил второе по размеру после ООН сообщество стран (Движение неприсоединения). Да и пандемия поставила в повестку дня всего мира совсем другие вопросы, что и показала, например, поддержка в ООН предложенного Азербайджаном документа о равноправии больших и малых государств при вакцинации», – резюмировал Зейналов.

Яна Мадатова

Minval.az