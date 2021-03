Goldman Sachs распродал акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Банк продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму $6,6 млрд до того, как открылись американские рынки.

После этого банк продал акций ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на сумму $3,9 млрд.

Большей частью предложений управлял Morgan Stanley от имени одного или нескольких акционеров, чье имя не раскрывается. Сумма отдельных сделок доходила до $1 млрд.

Продажа акций вызвала колебания цены каждой ценной бумаги, участвовавшей в крупных сделках. Это вызвало беспокойство у трейдеров и спровоцировало разговоры о том, что у какого-то хедж-фонда или семейного офиса возникли проблемы, заставившие их продавать акции.

Распродажа ценных бумаг заставила подешеветь акции крупных китайских и американских компаний, включая Alibaba Group Holding Ltd. и NetEase Inc., однако позже рынок восстановился.

За продажей акций может стоять семейный инвестиционный офис Archegos Capital Management, считают в CNBC. Он был основан бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хвангом. Компания утверждает, что специализируется на инвестициях в акционерный капитал в первую очередь в США, Китае, Японии, Корее и Европе.

