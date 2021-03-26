Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил принять закон, который бы регулировал деятельность в сети и действовал во всем мире. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По мнению Путина, принятие такого закона помогло бы выстраивать взаимовыгодное партнерство при взаимодействии в сети и избегать конфликтов. Эта мера также обеспечила бы благоприятные условия для научного поиска, быстрого внедрения передовых решений и предотвращения потенциальных рисков, уверен президент.

«Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий», — отметил российский лидер. Президент также подчеркнул, что эти договоренности должны иметь юридически обязательный характер — их должна соблюдать каждая страна.

В то же время Путин подчеркнул, что выступает за «незыблемость цифрового суверенитета государств». «Каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры», — объяснил он.

Minval.az