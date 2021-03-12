Письмо, адресованное 1 марта 2021 года министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым генсеку ООН в связи с противоречащими международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года попытками армянской стороны разместить своих военнослужащих на признанных на международном уровне территориях Азербайджана, распространено как документ ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В письме министр Дж.Байрамов обратил внимание генсека на шаги Армении, служащие дестабилизации ситуации в регионе, отметив, что военнослужащие ВС Армении для уклонения от контроля российских миротворцев были переодеты в гражданскую одежду и тайно отправлены на территории Азербайджана по «Лачинскому коридору» на гражданских транспортных средствах. Отмечено, что этот факт вызвал недовольство у семей военнослужащих в Армении и был зафиксирован независимой прессой.

Министр подчеркнул, что размещение вооруженных сил Армении на признанных на международном уровне территориях Азербайджана является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности, ее обязательств уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств.

Отметим, письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова о серьезной опасности, обусловленной массовым загрязнением освобожденных от оккупации территорий Азербайджана минами и другими неразорвавшимися боеприпасами и отказе Армении от предоставления карты минных полей, адресованное им 22 февраля нынешнего года генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, распространено как документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

Minval.az