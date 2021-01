Более 700 лодок и боевых кораблей Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР, входящий в ВС Ирана) приняли участие в параде в Персидском заливе. Военно-морской марш был проведён в память об аресте в этом районе пять лет назад экипажей двух американских военных катеров, вторгшихся в территориальные воды Ирана.

Корабли ВМС КСИР и ополчения «Басидж» вышли из порта Бушир и проплыли вокруг острова Фарс, имеющего стратегическое положение, передаёт агентство Tasnim.

Hundreds of boats and warships of #IRGC Navy marched around #Iranian island of Farsi in #PersianGulf to mark anniversary of arrest of US forces aboard two riverine command boats who had violated Iran’s territorial watershttps://t.co/1qWNQXnPUU pic.twitter.com/LqptgoUN7F

