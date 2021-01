Полиция округа Колумбия попросила помощи в установлении личностей участников штурма Капитолия. Она опубликовала их фотографии в твиттере и пообещала награду в тысячу долларов за информацию, сообщает «Дождь».

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW. More photos: https://t.co/i2Hbv1bkPh Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

В свою очередь ФБР объявило награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать людей, заложивших бомбы в офисах Республиканской и Демократической партий. Спецслужба также ищет участников штурма и просит помощи в их опознании.

#FBIWFO is seeking the public’s assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Установлением личностей участников штурма занимается также расследовательская группа Bellingcat. Они попросили присылать видеозаписи и трансляции захвата здания. «Мы пытаемся собрать необходимую информацию, чтобы понять, что произошло. Большая часть это работы будет посвящена выяснению, кто руководил нападением на Капитолий. Мы уже видели нескольких известных членов ультраправых группировок, которые участвовали в это», — рассказал участник Bellingcat Ник Уотерс.

The Washington Post удалось опознать мужчину, который сидел в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В соцсетях он называет себя «белым националистом», а также распространяет теории заговора о коронавирусе и вакцинах.

Среди участников захвата Капитолия был Честер Доулз — бывший участник «Ку-Клукс-Клана», пишет Bloomberg.

PHOTOS: Georgia Police escort @GaSecofState out of Georgia’s Capitol as Trump supporters protest in downtown Atlanta: https://t.co/75gCVGGu1X pic.twitter.com/Mx8RsHkL14 — AJC (@ajc) January 6, 2021

Некоторые участники беспорядков в здании Конгресса были в майках и толстовках с надписями «Труд освобождает» (эта фраза была размещена на входе многих нацистских концентрационных лагерей — прим. Дождь) и «Camp Auschwitz» («Лагерь Освенцим»), передает The Jewish News.

В Капитолий также ворвались сторонники QAnon — конспирологической теории о мировом заговоре педофилов-сатанистов. Одним из самых запоминающихся участников штурма стал Джейк Анджел, называющий себя шаманом QAnon.

2) The Q-Shaman, Jake Angeli, has given interviews, has been present at many Q-rallies and BLM counter rallies pic.twitter.com/q92jQwZ6dR — Gaglad (@Gagladla) January 7, 2021

Одной из погибших в здании Конгресса США оказалась Эшли Бэббит. Как передает Fox News, она в течение 14 лет служила в американских ВВС. Bellingcat обратил внимание на ее соцсети, где она рассказывала, что голосовала за Барака Обаму, однако в течение нескольких лет ее взгляды поменялись, она стала упоминать различные конспирологические теории, в том числе QAnon.

