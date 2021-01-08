Полиция округа Колумбия попросила помощи в установлении личностей участников штурма Капитолия. Она опубликовала их фотографии в твиттере и пообещала награду в тысячу долларов за информацию, сообщает «Дождь».

В свою очередь ФБР объявило награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать людей, заложивших бомбы в офисах Республиканской и Демократической партий. Спецслужба также ищет участников штурма и просит помощи в их опознании.

Установлением личностей участников штурма занимается также расследовательская группа Bellingcat. Они попросили присылать видеозаписи и трансляции захвата здания. «Мы пытаемся собрать необходимую информацию, чтобы понять, что произошло. Большая часть это работы будет посвящена выяснению, кто руководил нападением на Капитолий. Мы уже видели нескольких известных членов ультраправых группировок, которые участвовали в это», — рассказал участник Bellingcat Ник Уотерс.

The Washington Post удалось опознать мужчину, который сидел в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В соцсетях он называет себя «белым националистом», а также распространяет теории заговора о коронавирусе и вакцинах.

Среди участников захвата Капитолия был Честер Доулз — бывший участник «Ку-Клукс-Клана», пишет Bloomberg.

Некоторые участники беспорядков в здании Конгресса были в майках и толстовках с надписями «Труд освобождает» (эта фраза была размещена на входе многих нацистских концентрационных лагерей — прим. Дождь) и «Camp Auschwitz» («Лагерь Освенцим»), передает The Jewish News.

В Капитолий также ворвались сторонники QAnon — конспирологической теории о мировом заговоре педофилов-сатанистов. Одним из самых запоминающихся участников штурма стал Джейк Анджел, называющий себя шаманом QAnon.

Одной из погибших в здании Конгресса США оказалась Эшли Бэббит. Как передает Fox News, она в течение 14 лет служила в американских ВВС. Bellingcat обратил внимание на ее соцсети, где она рассказывала, что голосовала за Барака Обаму, однако в течение нескольких лет ее взгляды поменялись, она стала упоминать различные конспирологические теории, в том числе QAnon.

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