Демократы из юридического комитета Палаты представителей США направили вице-президенту Майку Пенсу письмо с призывом воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции для отстранения главы государства Дональда Трампа от власти. Документ разместил в своем Twitter-аккаунте один из его авторов, конгрессмен Дэвид Чиччилин.

В письме, подписанном 19 демократами, говорится, что Трамп вновь показал, что «не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия». Они призывают Пенса применить 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Данная поправка предусматривает такую возможность в случае недееспособности главы государства. В этом случае исполнять его обязанности до инаугурации нового президента будет вице-президент.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что члены правительства США задумались о возможности досрочного отстранения Трампа от должности и передачи полномочий Пенсу. Отмечалось, что пока эти планы находятся на стадии обсуждения и окончательного решения об отстранении Трампа принято не было.

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4

