Сегодня, 24 декабря, день рождения Ильхама Алиева — Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего, политика, который действительно изменил ход истории и Азербайджана, и всего Южного Кавказа.

День рождения — праздник личный. Но в большой политике свои правила. И в эти дни главу Азербайджанской Республики поздравляют коллеги — главы государств и правительств, друзья Азербайджана из многих стран мира и, конечно же, наши граждане.

Мы с радостью и искренне присоединяемся к этим поздравлениям. А еще хотим сказать: спасибо Вам, господин Президент!

Спасибо за победу в Карабахе, за освобожденную от вражеской оккупации Шушу, спасибо за исполнение 30-летней мечты. Спасибо за наше возвращение домой — и не только для тех, кто сегодня говорит «я больше не беженец». Спасибо за эти 44 дня освободительной войны, когда вся страна ждала Ваших «твитов» и обращений. Спасибо за то, что впервые за более чем 200 лет Азербайджан не теряет, а возвращает свои земли. Спасибо за то, что эта блистательная победа была достигнута за счет профессионализма, за счет выучки и применения новейших военных технологий, что позволило сберечь множество жизней наших солдат и офицеров.

Спасибо Вам, господин Президент, за наступательную дипломатию. Спасибо за ювелирную выверенность внешней политики — не прозападной и не пророссийской, а проазербайджанской и по-настоящему независимой. Спасибо за все те заявления, резолюции, декларации и коммюнике, которые создали правовую и политическую базу для нашей освободительной военной операции. Спасибо за инициативы, имеющие действительно глобальное прочтение, за внешнюю политику и дипломатию, которая давно вышла за отведенные постсоветским странам рамки. Спасибо за многократно возросший международный авторитет Азербайджана, за прочные связи, за наших друзей и союзников, отношения с которыми тоже надо было правильно и грамотно выстроить.

Спасибо Вам за «мастер-класс» в информационной войне. Спасибо за Ваши интервью, отточенные и жесткие, где Вы доводили до мировой общественности точку зрения и позицию нашей страны.

Спасибо Вам за блестяще реализованную «нефтегазовую стратегию». Спасибо за то, что Азербайджан сегодня — одна из немногих стран, которые располагают не только запасами нефти и газа, но и собственной независимой системой их экспорта. Спасибо за продуманную программу реинвестирования нефтедолларов — в армию и социальную сферу, в новые «архитектурные чудеса» и в программу развития регионов.

Спасибо Вам за «инфраструктурную революцию», благодаря которой Азербайджан превратился в важнейший трансконтинентальный хаб. Спасибо за железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, за новый торговый порт, за новые аэропорты и терминалы.

Спасибо Вам за уверенность и стабильность. Спасибо за «революцию сверху», за стартовавший по Вашей инициативе политический диалог. Спасибо за экономические и социальные реформы, за эффективную борьбу с коррупцией, за утверждение в обществе новой «управленческой этики».

Спасибо за новую «узнаваемость» страны. Спасибо за «Евровидение», за первые в истории Европейские игры и Игры исламской солидарности, за «Формулу 1», за неофициальный статус спортивной столицы региона.

Спасибо Вам, господин Президент, за новый Азербайджан. Спасибо за гордость за собственную страну, за чувство собственного достоинства, спасибо за радость победы и за непередаваемое чувство обретения Родины.

Спасибо Вам за то, что мы теперь смотрим в будущее с уверенностью.

С днем рождения, господин Президент!

Редакция Minval.az

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