Хамам Султан Аллахверди в Джебраильском районе, относящийся к ХIX веку. За время армянской оккупации памятнику был нанесен ущерб. На сегодняшний день группой мониторинга Минкультуры выявлено 173 памятника истории и культуры. Инвентаризация на освобожденных территориях продолжается, несмотря на серьезные проблемы с безопасностью.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал первый замминистра культуры, и.о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов, сопроводив свои слова соответствующими видеокадрами.

Sultan Allahverdi Hamam of 19th century in Jabrayil region was vandalized by #Armenian occupation. As of today 173 historic-cultural monuments have been identified by the monitoring group of the Ministry of Culture. Inventorying continues despite severe security challenges pic.twitter.com/AmN3KLbPJj

