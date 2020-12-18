Европейский союз (ЕС) опубликовал итоговое заявление по итогам заседания Совета сотрудничества с Азербайджаном.

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В заявлении говорится:

«18 декабря 2020 года в Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой. Совет со стороны ЕС представлял Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл, а также комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели. Азербайджанскую делегацию возглавил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Совет сотрудничества рассмотрел реализацию совместно согласованных Приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном, программу реформ Азербайджана, перспективы нового двустороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном, пандемию коронавируса и ее последствия, а также ситуацию после недавних крупномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него.

«ЕС хочет заключить с Азербайджаном новое амбициозное всеобъемлющее соглашение, основанное на демократии, правах человека и основных свободах. Это будет способствовать диверсификации экономики Азербайджана, укреплению наших торговых отношений и более широкому расширению нашего сотрудничества”, — сказал высокий представитель Джозеп Боррелл. «ЕС готов взять на себя роль в поддержке и формировании прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в тесном сотрудничестве с сопредседателями Минской группы. Мы готовы использовать для этого наши инструменты миростроительства и восстановления”.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели сказал: «ЕС является ключевым партнером Азербайджана в энергетике, торговле, инвестициях и связях. Опираясь на важный прогресс, достигнутый в этом году в завершении строительства Южного газового коридора, мы заинтересованы в изучении его возможного расширения на Западные Балканы. Мы также продолжим работать с Азербайджаном над социально-экономическим восстановлением страны в контексте пандемии COVID-19, в том числе посредством нашей поддержки диверсификации экономики страны и укрепления ее устойчивости к болезням. Мы готовы выделить 10 миллионов евро на дальнейшую гуманитарную помощь и работать над более всеобъемлющим преобразованием конфликта и долгосрочным социально-экономическим развитием”.

Рассматривая реализацию приоритетов партнерства, ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее сотрудничество в энергетическом секторе. Первая отправка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года. Совет также рассмотрел вызовы демократии, верховенству права, правам человека и основным свободам, в частности свободе ассоциаций, свободе выражения мнений и средствам массовой информации в Азербайджане. Совет обсудил ход переговоров по новому всеобъемлющему соглашению и Соглашению об Общем авиационном пространстве.

Совет также рассмотрел проблемы, связанные с пандемией COVID-19, подчеркнув поддержку ЕС усилий Азербайджана по защите жизни и средств к существованию, а также по возрождению общества и экономики.

ЕС и Азербайджан обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него после прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года, роли ЕС в поддержке восстановления и примирения, а также региональных проблемах. Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан состоялся на следующий день после совета Партнерства ЕС-Армения. Эти встречи подтверждают важность партнерства ЕС со странами региона и поддержку ЕС его восстановлению и устойчивому миру.

В преддверии заседания Совета сотрудничества Европейский союз опубликовал доклад о последних событиях в Азербайджане и отношениях между ЕС и Азербайджаном с апреля 2019 года».

Minval.az