Первая ракетка мира Новак Джокович досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Tennis star Novak Djokovic has been kicked out of the U.S. Open after hitting a lineswoman with a ball. The world number one was in his fourth-round match. pic.twitter.com/4L6KpTNJMn

— 10 News First (@10NewsFirst) September 6, 2020