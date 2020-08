Президент США Дональд Трамп подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке.

«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», — написал Трамп в Twitter. К посту он прикрепил ссылку на материал, опубликованный на сайте телеканала One America News Network (OANN), в котором со ссылкой на источники утверждается, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс. Слова Трампа при этом повторяют заголовок публикации OANN.

Сам Трамп в своем сообщении никаких пояснений относительно масштабов сокращения не привел. Он также не уточнил, подтверждает ли он все данные, которые приводятся в статье на сайте OANN.

U.S. planning to cut military presence in Iraq — https://t.co/d1MGNQ2QsA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020