В Лондоне 22 августа сломался Тауэрский мост, сообщает «Гордон» со ссылкой на The Guardian.

Две его части оставались разведенными под разным углом около часа из-за механической поломки – отказала электрогидравлическая система.

Breaking News! Tower Bridge has got stuck 😯 It’s not often that it happens and we’re sure it’ll be fixed soon 🤞 Great photos from our crew 🚤 @TowerBridge pic.twitter.com/RCjMwOJNdD

— ThamesRIBExperience (@ThamesRIBExp) August 22, 2020