Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опроверг слухи о том, что его клиент принял решение завершить карьеру.

«Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали фальшивых новостей», — написал Али Абдель-Азиз в своём Twitter.

Some of the Russian media reported I said Khabib is retired. This is absolutely false. Khabib is grieving with his father passing away. I want everyone to be respectful to the situation and don’t give fake news.

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) July 11, 2020