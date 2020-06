Неизвестный напал с ножом на жителей шотландского Глазго, погибли по меньшей мере три человека, сообщает «Спутник» со ссылкой на Daily Record.

Как отмечает источник, предположительно два сотрудника полиции получили ранения.

Полиция Шотландии заявила, что нападавший действовал в одиночку, он был застрелен при проведении операции.

Multiple armed officers can be seen entering a building beside the Park Inn hotel on West George Street in #Glasgow.

Police are asking the public to avoid the area. pic.twitter.com/9OGnHTUMa9

— Greatest Hits Radio News (@ghrnewsuk) June 26, 2020