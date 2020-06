Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Об этом Кинг написал в своем Twitter-аккаунте.

Такие меры, по его мнению, стоит применить ко всей символике, где изображен Христос: фрескам, картинам и витражам. «В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», — объяснил свою позицию бывший пастор.

Пост Кинга набрал свыше 15 тысяч комментариев. В частности, многие указали ему на то, что каждый народ изображал Христа подобно себе. По мнению одного из пользователей, уничтожать европейские изображения Иисуса — это такой же расизм, как и уничтожать изображения, присущие любой другой культуре.

Ранее президент США Дональд Трамп дал федеральным властям полномочия арестовывать любого, кто уничтожает или подвергает вандализму памятники. Он напомнил, что подобные правонарушения чреваты уголовным сроком вплоть до десяти лет.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.

They are a form of white supremacy.

Always have been.

In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?

EGYPT!

Not Denmark.

Tear them down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020