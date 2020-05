Специалист в сфере медицины из США считает, что следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на The Mirror.

Накануне в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото северокорейский лидер выглядит здоровым.

Kim Jong Un seen with mysterious mark on wrist during his first appearance in weekshttps://t.co/SPdGuRi9Nf pic.twitter.com/OtZKSBvwT8

— Daily Mirror (@DailyMirror) May 3, 2020