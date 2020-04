Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США. Такое решение американский президент объяснил необходимостью в условиях нестабильного рынка сохранить рабочие места для своих граждан.

«Я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — со ссылкой на Twitter главы вашингтонской администрации пишет ТАСС.

Подробностей принятого решения Дональд Трамп не привел. США на сегодняшний день продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заболели 786 тысяч 968 человек. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран мира.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020