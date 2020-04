В Индии шестеро туристов из разных стран мира месяц пережидали коронавирус в пещере.

Как сообщает Daily Mail, полиция обнаружила четверых мужчин и двух женщин из Франции, США, Украины, Турции и Непала неподалёку от города Ришикеш. У них кончились деньги, а покинуть страну не получалось из-за закрытия авиасообщения.

24 марта иностранцы приняли решение покинуть отель и поселиться в пещере, чтобы сэкономить остатки средств и купить еды. По словам инспектора полиции Раджендры Сингха Катхайта, всех туристов после обнаружения отправили на двухнедельный карантин в отдалённую коммуну, хотя ни у одного из них нет симптомов коронавируса.

After the lock down, six foreigners including a Nepali hide in the cave, administration received a medical examination after detention for 14 days. @AboutIndia @timesofindia @OpIndia_com @TheQuint @thewire_in @DainikBhaskar @JagranNews @BBCWorld @NepaliTimes #rishikeshlockdown pic.twitter.com/ykNFSybhSZ

— RW • Rishikesh Writings (@RwRishikesh) April 18, 2020