Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому нападающему Неймару новое соглашение.

«ПСЖ предложит бразильской звезде новый контракт до 2025 года с заработной платой €38 млн в год», — написал журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Скира в Twitter.

#Barça are working on #Neymar‘s return, but #PSG don’t want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020