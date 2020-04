«Челси» начнёт поставлять обеды Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и прочим благотворительным организациям, которые оказывают поддержку пожилым людям и уязвимым группам.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Клуб будет поставлять по 13 тыс. обедов на протяжении шести недель.

Chelsea Football Club will this week begin providing 78,000 meals to the National Health Service (NHS) and charities that support the elderly and vulnerable groups. 💙

— Chelsea FC — #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 16, 2020