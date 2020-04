Американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи согласились провести поединок на турнире UFC 249 9 мая.

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Бретт Окамото. Он отметил, что оба бойца готовы на бой в любом случае.

Мероприятие изначально должно было состояться 18 апреля, однако затем турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Позднее президент промоушена Дана Уайт объявил, что UFC 249 может пройти 9 мая. Бой Гэтжи и Фергюсона должен возглавить турнир.

Per Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00), Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) has verbally agreed to the interim title fight against Tony Ferguson, targeted for May 9. Both headliners are in, if the event goes off.

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 15, 2020