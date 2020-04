Бывший президент США Барак Обама публично поддержал Джозефа Байдена, занимавшего пост вице-президента в администрации Обамы, в качестве кандидата в президенты. Обама опубликовал видеообращение в своем канале на YouTube.

Байден в своем Twitter поблагодарил Обаму за поддержку.

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd

— Joe Biden (@JoeBiden) April 14, 2020