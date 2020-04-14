Бывший президент США Барак Обама публично поддержал Джозефа Байдена, занимавшего пост вице-президента в администрации Обамы, в качестве кандидата в президенты. Обама опубликовал видеообращение в своем канале на YouTube.

Байден в своем Twitter поблагодарил Обаму за поддержку.

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd — Joe Biden (@JoeBiden) April 14, 2020

77-летний Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 г., в апреле 2019 г. он объявил об участии в борьбе за выдвижение от демократической партии США, отмечают «Ведомости». В марте Байден сказал в эфире канала ABC, что несмотря на дружбу и совместную работу с Обамой, он считает, что «должен сам заслужить» поддержку со стороны бывшего президента.

8 апреля Байден стал де-факто кандидатом от демократической партии после того, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в кандидаты.

Спустя пять дней Сандерс публично поддержал Байдена. «Мы должны оставить Трампа с одним президентским сроком, и ты нужен в Белом доме», – сказал Сандерс Байдену во время совместного обращения. Официально кандидат от демократов будет выбран 17 августа на собрании партии.

Minval.az