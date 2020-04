Знаменитую статую Христа-Искупителя, расположенную на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро в Вербное воскресенье «нарядили» в халат врача. Это было сделано в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые продолжают бороться с коронавирусом, сообщил телеканал Globo.

«Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», — отметил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Уточняется, что халат на статуе появился благодаря подсветке. Таким образом в христианский праздник организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира за их работу по противостоянию вирусу. На монументе на нескольких языках появилось слово «спасибо».

Так, надпись можно было прочитать на португальском, испанском, английском, немецком, итальянском, а также китайском, французском, арабском и русском языках.

Статую также подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, — США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 114,2 тысячи человек. Заболевание было выявлено у более чем 1,8 миллионов человек.

Rio’s Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud

— ABC News (@ABC) April 13, 2020