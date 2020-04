Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы.

«Трудно найти слова, чтобы выразить мой долг перед Национальной службой здравоохранения за спасение моей жизни», — цитирует «Газета.ру» Джонсона.

Премьер выразил благодарность всем, кто остается дома и не нарушает режим самоизоляции.

Он добавил, что видел своими глазами, как тяжело сейчас приходится медработникам.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020