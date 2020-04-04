Кабмин Азербайджана разрушает экономический фундамент Армении

Официальный сайт Кабинета министров Азербайджана, наверное, еще никогда не был столь посещаемым — именно здесь раньше других источников появляются сообщения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сколько еще выявлено случаев COVID-19, сколько всего заболевших, сколько — выздоровевших и т.д.

Но, как показывает практика, Кабинет министров Азербайджана занят не только коронавирусом. На этом же сайте появилась показательная новость. Строго говоря, речь идет о внесении изменений в «кабминовское» решение 119. Но вот «перевод с бюрократического» выявляет весьма показательный тренд. Как подчеркивают в правительстве Азербайджана, речь идет о восполнении ущерба, нанесенного Азербайджану в результате незаконной разработки залежей полезных ископаемых. Прежние нормативы были определены в соответствии с тогдашними экономическим реалиями, и в нынешнем экономическом контексте, на фоне экономического роста Азербайджана, эти нормативы непозволительно низкие. А значит, нормативы надо существенно повысить. Так, чтобы субъекты, виновные в нанесении ущерба природным богатствам нашей страны, действительно бы восполняли этот ущерб.

А вот тут есть тонкости. Речь не только и не столько о вырубке деревьев или незаконной охоте, как может показаться на первый взгляд. В документах Кабмина разговор о незаконной добыче полезных ископаемых.

Конечно, в СМИ постсоветских стран можно прочитать о попытках «поковыряться» в заброшенных шахтах и карьерах, незаконных приисках где-нибудь в Сибири и т.д. В свое время немалый шум наделал поиск изумрудов в «отвалах» одного из уральских горных комбинатов, где добывался бериллий. В Калининградской области впечатляющие сюжеты разворачиваются вокруг незаконной добычи янтаря. Но в Азербайджане таких прецедентов нет. Зато присутствует другая, куда более драматичная специфика.

Напомним: решение Кабинета министров появилось в то время, когда на оккупированных азербайджанских землях идет варварский грабеж — иначе не скажешь! — природных богатств. А это и ценные породы дерева, и залежи строительного камня, и минеральная вода, прежде всего источники «Истису» в Кельбаджарском районе, и, конечно же, месторождения золота. Это богатые залежи Гызылбулаг, Мехмана, Джанъятаг-Гюльятаг в Агдеринском районе, Веджнелинское месторождение в Зангеланском районе, наконец, Сеюдлю (Зод), Агдуздаг и Тухтун в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Пока что, к сожалению, затруднительно назвать точную дату, когда организаторы этого грабежа предстанут перед азербайджанским судом за все свои преступления, включая и расхищение природных богатств. Но…

Конечно, ханкендинский оккупационный режим изначально находится во внеправовом пространстве. Но практически у каждого рудника в Нагорном Карабахе имеется коммерческая «крыша» в лице «юридических лиц» уже в Армении. Достаточно вспомнить, что коммерческая группа «Валлекс», которая вполне легально владеет Техутским рудником в Армении, еще и занимается грабежом золота в Карабахе. А значит, может — и должна! — ответить в международном суде за этот грабеж.

И самое главное, существует серьезный риск для возможных внешних инвесторов, которые рискнут вложиться в армянский горнорудный комплекс. Потому как если партнером окажется та же группа «Валлекс», то иски за краденое золото может быть предъявлен и им. Подобный механизм, напомним, уже срабатывал в отношении российских компаний, которые пытались в обход санкций провезти, к примеру, в Крым закупленные у Германии газовые турбины.

По вполне понятным причинам, такая работа по подготовке исков не терпит излишней публичности и требует тишины. Тем более нелогично заранее раскрывать свои карты и юридические позиции. Но решение Кабмина об усилении материального «измерения» ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых — это пусть и косвенный, но все же информативный признак. Который вряд ли упустят из внимания в международной «горнодобывающей» тусовке.

А тогда уже становится понятным, что, еще не предъявив тех самых исков, Кабмин Азербайджана наносит сокрушительный удар по основам армянской экономики — ее горнодобывающему комплексу. Где и так с инвестициями стало очень туго после скандала с британской «Лидиан», которую весьма бесцеремонно «отпихивают» от весьма «жирного» золотого рудника при помощи радикальной экологической риторики. А если теперь перед возможными инвесторами замаячит еще и перспектива судебных исков, армянские партнеры немедленно ощутят это на своих кошельках;

Словом, краденое золото растет в цене.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az