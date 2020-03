Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на мировом рынке защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сумасшедшей на фоне пандемии коронавируса, но пообещал, что скоро различные изделия и оборудование поступят в больницы.

«Мировой рынок защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких сошел с ума. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто. Только что получили 400 аппаратов ИВЛ для мэра Нью-Йорка Билла де Блазио», — написал Трамп в Twitter.

Трамп также пообещал, что скоро «миллионы» единиц различных изделий и оборудования поступят в больницы.

The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020