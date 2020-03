Создатель проекта Cardano Чарльз Хоскинсон сравнил доллар США с одной из крупнейших криптовалютных финансовых пирамид — OneCoin.

Так Хоскинсон отреагировал на планы Федрезерва выпускать «бесконечное количество» долларов для поддержки экономики страны, передает РБК.

«Я не уверен, что мне нравится эта монета (доллар США, — прим. ред.). От нее веет атмосферой OneCoin», — написал разработчик.

Он ответил на интервью главы ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари телекомпании CBS. В программе говорили о методах, которые могут быть использованы регулятором для борьбы с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса.

Кашкари заявил, что Федрезерв может выпустить столько долларов, сколько это необходимо для обеспечения ликвидности банковской системы. Сначала новые деньги будут появляться в электронном виде, затем в физическом. При этом чиновник подчеркнул, что у ФРС «бесконечное количество денег».

I’m not sure I like this coin. Getting a real onecoin vibe from it…. https://t.co/ZXKDbtFMgd

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) March 23, 2020