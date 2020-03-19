SOCAR и норвежская компания Equinor подтвердили в четверг открытие месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 км к востоку от Баку.

«Бурение первой оценочной скважины на месторождении Карабах началось 23 декабря 2019 года. Бурильная компания SOCAR CDC пробурила эту скважину с помощью плавучей буровой установки «Деде Горгуд» на глубине 180 метров. Эффективные слои месторождения расположены на глубине 3,4 км. Согласно предварительному заключению, объемы нефти и газа, обнаруженные на месторождении, достаточны для его экономически эффективной разработки», – сообщили компании .

Месторождение «Карабах» как перспективная морская структура было обнаружено в результате сейсмических разведывательных работ в 1959 году, было уточнено в 1984 году, его нефтегазовость была утверждена в 1997-1998 годах в результате разведывательного бурения.

По словам президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, геологические запасы нефти на месторождении первоначально оцениваются в более 60 млн тонн.

Minval.az