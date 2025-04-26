За последние 92 дня в Джебраиле было обнаружено 875 мин.

Об этом говорится в заявлении оперативного руководителя 3-й группы по разминированию Агентства по разминированию Гадира Намазалиева в рамках поездки в Джебраильский район делегации путешественников клуба «NomadMania».

Он отметил, что на минном участке, обозначенном как «Мехдили 006/05», на территории села Мехдили Джебраильского района в течение 92 рабочих дней проводятся операции по разминированию.

«Общая площадь участка составляет 83 тыс. 511 кв. м. На сегодня 82,4 процента, то есть 56 тысяч 500 кв. метров очищено от мин. В ходе разминирования было обнаружено 875 мин, одно самодельное взрывное устройство. Эти устройства обезврежены», — говорится в его заявлении.

По его словам, 720 найденных за эти дни противопехотных мин были изготовлены армянами. «155 единиц противотанковых мин — российского производства. Этот район является сельским и уровень загрязнения почвы металлами высок, поэтому работать с детектором сложно, участок очищается другими способами», — отметил он.