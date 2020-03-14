В истории зафиксировано много знаковых моментов, которые впоследствии были определены исследователями, как переходные, или рубежные. В их рамках в разные времена рождались каноны миропорядка.

Если вспомнить, что ничто в жизни не постоянно, и со временем все устаревает, приходится признать, что наблюдаемые сегодня попытки изменения действующего порядка исходят от издержек глобального управления. Многое в нем выработало свой ресурс.

Как и заведено, смелость по закладке новых реперов мироустройства берут на себя сильные центры. Это другой вопрос, что не всегда и не все с ними соглашаются. Но дела это не меняет.

Злой танец короновируса стал прелюдией новой ожесточенной партии. Идет своеобразное обнуление табло, и фавориты глобального действа тихой сапой осуществляют свои замыслы. И снова, как это не раз имело место в прошлом, под ногами тяжеловесов путаются мелкие сошки.

В Армении почему-то уверовали в собственную способность нести предводительскую миссию. Там полагают, что они наделены моральным правом участвовать в глобальном действе на равных с грандами.

Мало того, что от такого рода поползновений на расстоянии отдает гротескной авантюрой, смельчаки еще и заявляют, будто сообщество в ожидании великих решений от армян. Неужели у них на дворе новый этап великих дел? Если да, какие же это дела, и кто их совершит?

В Армении всегда бравировали многозначительной недосказанностью, и их всевидящим предводителям казалось, будто вот-вот наступит момент истины, и они изумят мир невиданной находчивостью.

Каждая общность имеет свои чаяния, и это естественно. Хорошо понимают это и в Армении, которая вот уже на протяжении ста лет вынашивает идею возрождения. Все бы ничего, если это желание аккумулировалось бы в национальных границах страны и исключительно за счет собственных сил.

Но исторически армяне привыкли перекладывать свои заботы на чужие плечи, выступая одновременно в роли заказчиков большого хаоса.

Смуты, геополитические перипетии всегда использовались влиятельными кругами в собственных интересах. Создавая новый порядок, архитекторы никогда не забывали о собственных желаниях, и для придания изощренным расчетам респектабельности умело пользовались услугами подручных сил.

В этом качестве как раз армяне и находили достойное применение.

Судьба им улыбнулась сто лет назад, когда нежданно-негаданно стали обладателями государственности. С тех пор пришлые на Кавказ потомственные кочевники не унимаются, стремясь к большему.

Проходят времена, и они в своем просительном амплуа только крепчают. Неужели такие проверенные жизнью мудрые изречения, как «время лечит», «все меняется, и даже человеческие пристрастия», «человечество со временем набирается мудрости, ибо взрослеет», относительны? Получается, что да. Еще нет правил без исключений.

В век глобальных перемен возвещать миру, будто мировые державы ждут от Армении новых видений для совершенствования мироустройства, это, или следствие нового витка психического расстройства, или же свидетельство постоянства национального заскока. Видать, с годами он крепчает, оставляя на сознании новых поколений глубинные отметины порока.

Приближающееся столетие Карского и Московского договоров вконец попутало сознание политиков страны, и они в порыве ложных представлений торопятся оформить заявку на их денонсацию. Но армяне не были в роли подписантов. Так и хочется воскликнуть — хаи, опуститесь с небес на землю и вспомните свое прошлое.

На протяжении времен им сопутствовало везение, иначе не стали бы обладателями государственности. Но, заполучив ее, вконец запутались в целях и намерениях.

Мало того, что духовно и душевно не могут самоопределиться, но и портят жизнь другим. Не пора ли освободиться от пагубных пристрастий, найти противоядие от нарушенного сознания и встать в один ряд с самодостаточными народами?!

Горячие иреванские головы сегодня ставят ребром вопрос выхода из состояния безмолвного объекта русско-турецкого сговора. По факту – это заявка на новую региональную войну. Им невдомек, что начнись она, больше не быть армянской суверенности.

Попытки переделать «русско-турецкий порядок региона» станут началом конца армянской государственности, которая итак стала контристорическим фактором на Кавказе. На это недвусмысленно указывают события, происходящие в оккупированном азербайджанском Карабахе, где разносортные армяне разыгрывают пальму первенства за дележку добра обманутых людей.

В преддверии так называемых выборов никем непризнанного образования полевые командиры бросают вызов Иревану, автору теории микро, мини, миди, макро, супер и гипер революций Николу Пашиняну, грозя ему расправой, коль сунется в зону беспредела со своим уставом.

В этих ли разборках заключен смысл армянского достоинства, о котором с пеной у рта вещают на весь свет пропагандисты, подвергающие ревизии действующий региональный порядок?

Армянские бандиты из Карабаха выставляют Иревану ультиматум, предостерегая Пашиняна от попыток экспорта революции на азербайджанские земли. Они показывают решимость в отстаивании боевого опорного пункта, видя в революции зло, а в собственных преступлениях благо.

Происходящее демонстрирует лицо армянской идентичности и ее способности принести миру новое слово в мироустройстве. Но во всей этой чехарде прослеживается другой смысл.

Политические умы, которые с середины прошлого столетия вынашивали планы переустройства границ на Кавказе, сами того не понимая, превратили азербайджанский Карабах в парамилитаристскую колонию, которая угрожает сегодня не только Азербайджану,Турции, Грузии, но и безопасности самой Армении.

Но и это не главное в переживаемой одиссее. Налицо незаконченность формирования нации, которая продолжает искать себя в характерной манере, культивируя все формы человеконенавистничества и насилия. Это прослеживается невооруженным глазом, и на этом можно ставить точку.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az