Боевой дрон армии Турции Bayraktar нанес удар по сирийской правительственной военной колонне.

В Сети появился ролик, свидетельствующий об ударе турецкого боевого дрона Bayraktar по военной колонне армии Асада к югу от Идлиба.

A #Syrian #Regime convoy consisting of tanks and armored vehicles were completely destroyed by #TB2 armed #UAVs, near #MaratAlNuman, South #Idlib. pic.twitter.com/QvbJ5IF9Jj

