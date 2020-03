Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.

По условиям соглашения, компания обязуется выплатить по $25 каждому владельцу смартфона старой модели. Отмечается, что данное решение должно быть одобрено судом.

Иск к Apple подали владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, они заявляют об ухудшении работы устройств после обновления программного обеспечения. По данным Apple, ухудшение производительности вызвано интенсивностью использования и изменением температуры гаджета.

Minval.az