«Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО, и вместе работаем над прекращением огня», – сказано в заявлении американского посольства, которое опубликовано в Twitter.

Американские дипломаты высказали соболезнования семьям и друзьям погибших военнослужащих и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Saddened to again send our condolences to the friends and families of Turkish soldiers killed yesterday in #Idlib, and wish speedy recovery to those wounded. We stand by our NATO Ally #Turkey and are working together towards a ceasefire.

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020