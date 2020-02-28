Трагические новости из Сирии еще долго будут оставаться в центре внимания аудитории — слишком уж трагичным оказался новый виток кризиса. В результате бомбового удара по военному конвою убиты более 30 турецких военнослужащих. И понятно, что турецкий удар по сирийскому военному конвою и уже турецкие бомбардировки позиций армии Асада в окрестностях Идлиба — это еще даже не начало «настоящего» ответа, политические контуры которого только начинают вырисовываться.

Сегодня можно, конечно, отслеживать горячие новости, сообщать о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание совета безопасности, Турция созвала экстренное заседание НАТО, министр обороны Турции Хулуси Акар отправился на границу с Сирией, где, в числе прочего, посетил и раненых военнослужащих, а жители турецкого городка Рейханлы на границе с Сирией уже с ночи собираются у местного госпиталя — сдавать кровь. Но куда важнее, если угодно, политические «тренды».

В самом деле, еще накануне казалось, что даже из нынешнего витка противостояния все же есть дипломатический выход. Эрдоган озвучил ультиматум, обращенный к Башару Асаду: отвести свои войска на позиции, оговоренные в Астане и Сочи. В Анкаре как бы не акцентировали внимание на противостоянии именно с Россией. Продолжались переговоры с российской военно-дипломатической делегацией, не исключалась встреча Эрдогана и Путина.

Но теперь министр обороны Турции Хулуси Акар прямо обвинил в бомбовом ударе по турецкой армии Россию. И еще добавил, как российские ВКС били по машинам «скорой помощи», что, если честно, более всего напоминает действия советской армии в ночь на 20 января 1990 года в Баку — Язова похоронили, но его «ученики» остались.

Но теперь бомбовый удар нанесен не только по турецкому конвою — он еще и уничтожил эти самые надежды на скорое примирение в Сирии в частности и восстановление прежних «конструктивных» отношений Турции и России вообще. Точнее, мировое сообщество получило еще одно насколько кровавое и трагичное, настолько же и красноречивое подтверждение: Россия — не та страна, где умеют ценить дружбу, где будут выполнять взятые на себя обязательства и с которой вообще имеет смысл о чем-то договариваться. Российское «объяснение» только подтверждает ответственность РФ. Напомним: как заявили в минобороны России, турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористов», признали, что незадолго до того Турция передала российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии координаты подразделений своих вооруженных сил, согласно которым в районе поселка Бехун в провинции Идлиб, то есть там, где наносился удар, турецких солдат не должно было быть, и добавили, что «авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась». В общем, если бы не весь трагизм происходящего, то было бы весьма уместно вспомнить классические «во-первых, я не брала, во-вторых, вернула, а в-третьих, он треснутый был».

Но самое главное, РФ в очередной раз допустила в Сирии все ту же ошибку. Кремль, нанося удар по турецкому военному конвою, явно делал ставку на то, что в Анкаре «испугаются», не пожелают платить такую высокую цену за свои сирийские планы, а значит, отступят. Но Турция — не та страна, которую так легко «напугать». Тем более что в Сирии для Анкары речь идет вовсе не об «идеологии неоосманизма», как в этом пытаются убедить аудиторию российские пропагандисты. Строго говоря, и до начала гражданской войны сирийский режим поддерживал террор РКК против Турции и предъявлял претензии на Хатай. Но теперь эти территориальные притязания уже готова поддержать Россия, в чьем «послужном списке» — и аннексия Крыма, и срыв сирийских договоренностей. Словом, в Анкаре, напомним еще раз, прекрасно понимают: если страна отступит в Идлибе, одним Идлибом дело может и не ограничиться. Более того, даже если в Турции сегодня заявит о себе условная «пророссийская партия мира», после гибели десятков солдат в Турции ей будет очень непросто выдержать внутриполитический «прессинг». Наконец, не стоит совсем уж выносить за скобки и «личное измерение». Политик, конечно, должен уметь «собирать эмоции в кулак», но вот вряд ли президент Турции простит такую грубую и наглую «разводку» со стороны России. И все это, по принципу «общего конечного пути», только плюсует доводы в пользу того, что Турция в Сирии, вопреки планам и надеждам России «взять на испуг», не отступит. Сил одного только 7 армейского корпуса Турции, со штабом в Диярбакыре, достаточно, чтобы опрокинуть и смять армию Асада вместе со всеми российскими «советниками» и «вагнеровцами», а таких корпусов у Турции восемь. Москва может, конечно, еще глубже втянуться в конфликт, но это будет означать тринадцатую по счету русско-турецкую войну на сирийском поле, где, по оценкам российских же экспертов, не зашоренных официальной кремлевской пропагандой, у Турции абсолютное преимущество. К примеру, Эрдогану вполне по силам выставить 235 истребителей F-16C/D, сравнимых по своим тактико-технически характеристикам с российскими Су-30 и Су-35, против полутора десятков российских «машин» на главной базе. И это не считая опасности «накрыть» Хмеймим из дальнобойней артиллерии и РСЗО. Нарастить свою группировку в Сирии Москва вряд ли сможет, особенно если Турция перекроет Босфор и собственное воздушное пространство. В такой ситуации российские военнослужащие в Сирии просто оказываются в ловушке. Показательно, что российские эксперты уже вспомнили, как в семидесятые годы отец нынешнего сирийского диктатора, Хафез Асад, просил СССР ввести в его страну большой контингент советских войск, чтобы «навечно разобраться» с Израилем. Против, как утверждают, выступил тогдашний глава советского Генштаба маршал Огарков, который предупредил: Сирия — это ловушка. По его словам, при перекрытии Босфора и воздушного пространства противником группировка советских войск оказывается в ловушке и обречена на уничтожение. Сегодня история имеет все шансы повториться. Попытка же атаковать территорию Турции для РФ будет означать войну со всем блоком НАТО. И самое главное, теперь уже не получится и выйти из сирийской войны, не потеряв лица и не пожертвовав Асадом. И да, России с самого начала не стоило рассчитывать, что за ее геополитические мечты платить будут исключительно турки и сирийцы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az