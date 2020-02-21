В рамках четвертой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS, сообщил в пятницу министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По словам министра, 24 участника экспедиции ведут работы над 15 проектами в сфере геологии, биологии и океанологии, передает агентство «Анадолу».

Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и Министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

«Турецкие ученые после длительного путешествия приступили к работе над проектами в Антарктике. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом», — сообщил Варанк.

Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.

GNSS-станция способна отслеживать изменения местоположения айсбергов и передавать фотографии поверхности Антарктики. Станция способна обрабатывать данные таких глобальных навигационных систем, как GPS, GLONASS, GALILEO.

Министерство промышленности и технологий также распространило фото и видеокадры участников турецкой экспедиции в Антарктику и момента создания GNSS станции.

Minval.az